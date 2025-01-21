ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump sonrası piyasalarda nasıl bir hareketlilik yaşanacağı merak konusu oldu. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ve doların değer kazanma ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Trump sonrası piyasalarda ne olacak?

ABD'de Donald Trump, ikinci kez başkanlık görevine başladı ve piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı konuşuluyor. Altın ve dolar gibi değerli metallerin nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Trump sonrası piyasaların dalgalanacağını belirtti.

Altın fiyatları baskı altında kalabilir

İslam Memiş, Türk yatırımcılarının geleneksel olarak altına olan ilgisini hatırlatarak, altın fiyatlarının Trump'ın döneminde baskı altında kalabileceğini ve bunun büyük bir balon oluşturduğunu belirtti. Memiş, bu balonun Trump tarafından patlatılabileceğini ifade etti. Ayrıca, piyasalarda manipülasyonun etkisiyle doların değer kazanma olasılığı olduğunu söyledi.

2025 yılı belirsizlik yılı olacak

Memiş, 2025 yılına ilişkin önemli uyarılarda bulunarak, "2025 yılı belirsizlik yılı olacak" dedi. Bu yıl içinde özellikle teknoloji savaşlarının olabileceğine değinen Memiş, yatırımcıların al-sat piyasalarından uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Fiziksel savaşların yerine teknoloji alanında rekabetin ön plana çıkacağını belirten Memiş, "Trump'ın önceki başkanlık dönemindeki dünya piyasası yok, işi çok da kolay değil" şeklinde konuştu.

Trump döneminde enflasyon düşecek mi?

Trump’ın politikalarının enflasyon üzerindeki etkisi de yatırımcıların dikkatle izlediği bir diğer konu. Memiş, Trump’ın başkanlık dönemi boyunca enflasyonun düşmesi gibi bir durumun olmadığını belirtti ve Trump’ın alacağı aksiyonların dünya piyasaları üzerinde farklı etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Yatırımcıların psikolojik faktörleri iyi değerlendirmesi gerektiği de bir diğer önemli tavsiye olarak öne çıktı.