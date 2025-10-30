Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Ekim ayının son haftasında ons altında yaşanan sert düşüş sonrası gözler altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’in yeni değerlendirmelerine çevrildi.

Memiş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “2. dalgaya hazır olun” diyerek yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.

“Manipülasyonun ikinci dalgası geliyor”

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son hareketleri “manipülasyon fiyatlaması” olarak değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Tepki yükselişinden sonra yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasını yükseliş olarak değil, düşüş olarak göreceksiniz.

Ama şimdi değil.

Manipülasyon da 2. dalgaya hazır ol!”

Memiş, bu sözleriyle kısa vadede yeni bir düşüş trendinin yaşanabileceğine dikkat çekti.

“Yüksekten alım yapanlara yazık oldu”

Uzman isim, önceki hafta yaptığı bir paylaşımı hatırlatarak yüksek fiyattan alım yapan yatırımcıları da uyardı.

“Yazık oldu onlara… Dışarıda sistem kazanırken içeride kuyruk oluşturan ‘Ben kazandım’ diyor.

Bazı konularda çok konuşmayacaksın.

Herkes kaderini yaşar. Uyuyanı uyandıramazsın.”

Memiş, daha önce de YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, gram altında 6.300 lira seviyesinden alım yapanların zarar ettiğini söylemişti.

“Gram altın 6.300 liradan alanlara yazık oldu”

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeyi değerlendiren Memiş, “Kapalıçarşı’da 6.300 liradan altın alanlara yazık oldu” diyerek uyarısını yineledi.

“Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Bu 1,5 haftalık süreçte yaklaşık 495 dolarlık bir düşüş gördük.

Bizim için ana destek seviyesi 3.800 dolar.

Gram altın için de düşüş eğilimi bir süre daha sürebilir.”

Kritik FED haftası: “Çarşambadan önce ve sonra fark olacak”

Memiş, bu hafta altın fiyatlarının seyrinde ABD Merkez Bankası (FED) kararının belirleyici olacağını söyledi:

“Bu haftayı ikiye ayıracağız: Çarşambadan önce ve sonra.

Çarşamba akşamı FED’in faiz kararı açıklanacak. 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

O zamana kadar dolar karşısındaki varlıklarda — altın, gümüş, bitcoin, borsalar — hafif bir geri çekilme, ardından yukarı yönlü bir hareket görebiliriz.”

Memiş ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olacağına dikkat çekerek, yatırımcıları işlem saatleri konusunda uyardı.

Güncel fiyatlar: Gram altın yeniden 5.431 TL seviyesinde

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.23 itibarıyla 5.431 TL seviyesinde işlem gördü.

Bankalararası piyasalarda 16 Ekim’de 5.910 TL ile zirve yapan gram altın, sonraki günlerde kademeli bir düşüş sürecine girdi.

Uzmanlara göre altın, kısa vadede dalgalı bir seyir izlese de uzun vadede yükseliş trendini koruyabilir.

İslam Memiş’ten yatırımcıya son uyarı: