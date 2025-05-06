Borsa İstanbul’da 6 Mayıs 2025 günü TL bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu. En yüksek hacim ASELS, THYAO ve AKBANK hisselerinde gerçekleşti.

6 Mayıs 2025 tarihinde borsa İstanbul’da TL bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu. yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği listede aselsan, türk hava yolları ve akbank ilk sıralarda yer aldı.

En çok işlem gören hisseler (TL): 6 mayıs 2025

Piyasalarda işlem hacmi açısından öne çıkan hisseler, yatırımcıların yönelimlerini ortaya koydu. sanayi, havacılık ve bankacılık hisseleri işlem hacimlerinde ilk sıraları aldı.

TL bazında en yüksek işlem hacmine sahip 10 hisse

Sıra Hisse Son Fiyat Günlük % Hacim (TL) 1 ASELS 137,90 +6,24 2.501.914.912 2 THYAO 296,00 +0,68 1.673.354.970 3 AKBNK 49,46 +1,81 1.448.182.326 4 YKBNK 23,00 +2,13 1.160.690.789 5 ISCTR 10,33 +1,47 970.171.882 6 KCHOL 134,30 -0,52 872.837.829 7 EKGYO 12,24 +1,41 866.752.292 8 EREGL 23,96 -0,33 857.372.671 9 GARAN 102,80 +1,38 826.363.118 10 CVKMD 13,46 +5,24 536.084.421

Bankacılık sektörü öne çıktı

TL bazlı işlem hacminde bankacılık hisseleri önemli yer tuttu. AKBANK, Yapı Kredi, İş Bankası ve Garanti BBVA; gün boyu aktif şekilde işlem gördü.

Sanayi ve savunma hisselerine ilgi arttı

ASELSAN, KOÇ Holding ve Ereğli Demir Çelik gibi sanayi ve savunma şirketleri, işlem hacmi açısından güçlü performans gösterdi. yatırımcılar bu hisselere yöneldi.