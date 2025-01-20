Ünlü Survivor şampiyonu İsmail Balaban, eşi İlayda Şeker ile birlikte mutlu bir haber aldı. Survivor 2025 kadrosuna katılan Balaban, baba olacağını açıklamış ve büyük heyecanı paylaşmıştı. Şimdi ise çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu ve duygu dolu anlar yaşandı.

Kız bebeği bekliyorlar

Başpehlivan İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker, 2021 Survivor şampiyonunun yarışmaya katılma kararı konusunda zor bir süreç geçirmişti. Ancak Balaban, Survivor 2025 kadrosunda yer almayı kabul etmişti ve eşi, bu süreçte onu destekledi. Çift, 2022 yılında nikah masasına oturduktan sonra aile kurma yolunda önemli bir adım attı. Şimdi ise bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorlar.

Gözyaşlarını tutamadı

İsmail Balaban, eşinin 11. haftadaki hamileliğinde bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Görüntülü görüşme sırasında, eşinden müjdeli haberi aldı. Bebeğinin kız olduğunu öğrenen Balaban, gözyaşlarını tutamayarak duygusal bir an yaşadı. Çiftin mutluluğu, sevenlerini de sevindirdi.