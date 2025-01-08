Açılışa; Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hazel Öztürk Işık, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüsnü Aydın, STK temsilcileri, firma iş ortakları, sektör temsilcileri katıldı.

İsmail Çalmaz Otomotiv’in Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde yer alan mevcut plazası 1500’den 3000 metrekareye araç sergileme kapasitesi ise 85 araçtan 170 araca yükseldi. Plaza açılışında konuşan firmanın kurucusu İsmail Alptuğ Çalmaz, “Bu işe ilk başladığımızda insanların otomobil sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için gerekli bütün organizasyonu kusursuzca yapmayı hedefledik. Hayalinizi yaşatmak için buradayız sloganıyla hareket ettik. 7 yıldır bu misyonla hizmet veriyoruz. O zamanlar başladığımızda konunun bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştik. O kadar güzel destekler ve tepkiler aldık ki işimizi büyütmek bizim için zorunluluk haline geldi. Burada olan herkesin bu süreçte ayrı ayrı emekleri var. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerlisiniz” ifadelerini kullandı.

Araç almayı kolaylaştırıyoruz

Açıklamalarına devam eden İsmail Çalmaz, “Kendi markamla 7 yıldır, toplamda 12 yıldır sektördeyim. Bir araba alma sürecinde müşteri karşılamadan müşterimizi uğurlamaya kadar geçen süreçte onlara her türlü kolaylığı sağlayabilmek, bizim en büyük özelliğimiz. Araç almak isteyen müşterilerimize finansman sağlıyoruz, doğru arabayı, doğru fiyata seçmelerine yardımcı oluyoruz, araba aldıktan sonra bir problem yaşama ihtimaline karşı ona gerçek bir garanti sunuyoruz. Kullanılmış bir aracı alırken yaşayacağı problemleri minimuma indiriyoruz. Sürecin içerisindeki bürokratik işlemleri kısaltmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Daha uygun koşullar sunuyoruz

3 farklı seçenekle araç alma imkanı sunduklarını dile getiren Çalmaz, birinci seçeneğimiz takas sistemi ile araç almak, ikinci seçeneğimiz nakit olarak istediğiniz aracı almak, üçüncü seçeneğimiz ise iş ortaklığımızın bulunduğu 16 banka ve finans kuruluşları aracılığı ile taksitle araç almak. Finansman kuruluşları ile iş ortaklığımız sayesinde taksitle araç alabiliyorsunuz. Biz burada bir banka şubesinin çok üzerindeki sayılarda kredi ile araç satışı yapıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz için çok daha avantajlı kredi oranları alabiliyoruz. Müşterilerimizin bize verdiği güçle onlar adına tedarikçilerimizle daha net pazarlıklar yapabiliyoruz. Daha uygun koşullar sağlayabiliyoruz. Bizim satın alma ekibimiz çok kuvvetli olduğu için kişilerin alacağından çok daha uygun fiyatlarda araç alabiliyoruz. Bizden araç alanların yüzde 98’i memnun. Bizim sattığımız tüm araçlar 3 farklı firmadan 101 nokta ekspertiz kontrolünden geçiyor. Araçlarda bulunan kusurları operasyon ekibimizle kusursuz hale getirip tekrar ekspertize sokuyoruz. Ondan sonra araçları satışa çıkarıyoruz. Biz araçları temiz olarak satıyoruz. 30 kişilik ekibimiz bu iş için gece gündüz çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Otomotivde 360 derece hizmet anlayışı

Ortalama 5 yaşı geçmemiş, 500 bin TL ile 8 milyon TL arası araçları genelde sattıklarını anlatan Çalmaz, “360 derece hizmeti sağlamayı hedefliyoruz. Araç ticareti esnasında gerekli olan sigorta hizmetleri, noter işlemleri, finansmanın sağlanması, teslimat süreçleri gibi tüm gereksinimleri bir arada sunmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz arasında mevcut müşteri sayımızı 2025 yılı itibariyle 2 katına çıkarmak yer alıyor. İş hacmimizi ikiye katlamayı planlıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız avantajları ve kolaylıkları da minimum yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz.

İkinci eldeki riski biz üstleniyoruz

“Kullanılmış araç almak risklidir. Ama biz bu riskleri İsmail Çalmaz Otomotiv olarak üstleniyoruz. İnsanların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. En güvenli, en az maliyetli, en az prosedürlü şekilde çözümler üretiyoruz. Aynı zamanda bizden operasyonel araç kiralama yapabiliyorsunuz, sigorta şirketimiz üzerinden tüm sigortalarınızı yaptırabiliyorsunuz. Tüm bunlarda minimum yüzde 8 fiyat avantajı sağlıyoruz ve en önemlisi doğru teminatlarla üretilmiş sigortayı seçmenizi sağlıyoruz. Her marka araç için anlaşmalı servislerimiz var.”

Kendi ismini marka olarak neden kullandığını açıklayan Çalmaz, “Muhattabınız bizzat benim. Son zamanlarda otomotivde bir furya türedi. Bir yabancı isimle marka kurup, firmayı kontrolsüzce büyütüp yabancı bir yatırımcıya satmayı bu yolla da büyük paralar kazanmayı hedefliyorlar. Tabi bu süreçte de onlarca insanı mağdur ediyorlar. Bizim amacımız güvenli ve sürdürülebilir ticaret sunmak ve kendi ülkemize hizmet etmek. Yılda 1500 araç satsak da 5000 araç satsak da ismimizi soy ismimizi markamız yaptık. Araçlarımızın da ticaretimizin de arkasındayız” şeklinde konuştu.