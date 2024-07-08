İsmail Ege Şaşmaz Ve Hande Ünal 3. Evlilik Yıldönümlerini Kutladı

2021 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Şimdilerde anne baba olmanın keyfini çıkaran ünlü çift, 3. evlilik yıldönümlerini kızlarıyla birlikte kutladı.

3 yılın ardından mutlu birliktelik

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2 Ocak 2024'te ilk bebeklerini kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Azra adını verdi ve bu yeni dönemde aile olmanın mutluluğunu yaşamaya başladı.

Sosyal medyadan anlamlı paylaşım

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, 3. evlilik yıldönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı. Kızları Azra ile birlikte objektif karşısına geçen ünlü çift, paylaştıkları karelere şu notu düştü:

"Mesela biz 3 yıl önce bugün 'evet' derken bir kızımız olacağını ve ona bu kadar aşık olacağımızı bilmiyorduk."

Sosyal medyada büyük ilgi

Ünlü çiftin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Çok güzelsiniz", "Maşallah size", "Nice mutlu yıllara" gibi olumlu yorumlarla çifte olan sevgilerini dile getirdi. İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın aile fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Yeni bir dönem: anne baba olmak

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, kızları Azra’nın doğumuyla birlikte yeni bir döneme adım attılar. Çift, bu süreçte birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını sık sık dile getiriyor. Anne baba olmanın verdiği mutluluğu paylaşan çift, takipçileriyle bu özel anlarını paylaşarak büyük beğeni topluyor.