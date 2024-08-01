İsmail Haniye'nin suikaste uğraması nedeniyle Türkiye, tüm ülkede 1 günlük yas ilan etti. Bu trajik olayın ardından bayraklar yarıya indirildi ve çeşitli etkinlikler iptal edildi.

Türkiye'de yas ve taziye mesajları

Türkiye, Filistinli lider İsmail Haniye'nin suikaste uğramasının ardından yas ilan etti. Bu karar, Türk hükümeti tarafından hızlı bir şekilde alındı ve ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verildi. Yas süresince çeşitli resmi ve sosyal etkinlikler iptal edildi.

Hükümetten açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Filistinli lider İsmail Haniye'nin haince suikaste uğramasını kınıyoruz. Bu trajik olayın ardından Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmiştir. Haniye'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.