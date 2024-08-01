İsmail Haniye Suikastının Detayları Ortaya Çıktı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda belirsizlikler devam ediyor. ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil, Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. Haberin kaynağı ise 7'si Orta Doğulu ve 1 ABD'li yetkiliye dayanıyor.

İsrailli yetkililerin bilgilendirmesi

Gazetenin haberinde, “İsrailli istihbarat yetkilileri, suikastın hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdi” ifadeleri yer aldı. Bu bilgi, suikastın planlanma ve uygulama aşamalarında İsrail'in olası rolünü vurguluyor.

Haberde, adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer, suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, patlamanın camları kırdığı ve binanın duvarının bir kısmını yıktığı ancak binanın diğer kısımlarında çok az hasar olduğu tespitinde bulundu.