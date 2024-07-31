Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. İran hükümeti, bu olayın ardından 3 gün ulusal yas ilan etti ve olayın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Suikast ve ulusal yas ilanı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz’da Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen bir saldırı sonucunda öldürüldü. Suikast, İran tarafından kınandı ve ülke genelinde 3 gün yas ilan edildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından yayınlanan bildiride, olayın ülke genelinde büyük bir üzüntüyle karşılandığı ve ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Hamas'ın tepkisi ve suikastın sorumluluğu

Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın "korkakça bir eylem" olduğunu belirterek, bu saldırının cezasız kalmayacağını ifade etti. Hamas hareketi, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü. İran ve Hamas, bu eylemin İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, İsrailli yetkililer olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye'nin Tahran ziyareti

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının sabaha karşı gerçekleştiğini ve Heniyye'nin kaldığı konuta yönelik düzenlendiğini açıkladı.

Hamas'ın liderlik süreci

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti. O tarihten bu yana Hamas'ın lideri olarak görevini sürdürüyordu.