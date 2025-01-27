İsmail Kartal, sürpriz bir şekilde Persepolis’in başına geçtikten sonra, İran 1. Ligi'nde oynanan ilk maçında tribünlerde büyük bir kavganın ortasında kaldı. Persepolis ile Traktör Sazi arasında oynanan maçta çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı. Olayda, taşla yaralanan taraftarlar hastanelere sevk edildi.

Çok sayıda yaralı var

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi’nin açıklamasına göre, Persepolis ile Traktör Sazi arasındaki maçta çıkan tribün kavgasında 32 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 3 kadın da bulunuyor. İranlı yetkili, taşla yaralanan 3 erkek taraftarın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İsmail Kartal’ın takımı galip geldi

Öte yandan, bu zorlu atmosferde Persepolis, Traktör Sazi'yi 2-0 mağlup etti. İsmail Kartal’ın öğrencileri, İran 1. Ligi'nin 17. haftasında zorlu mücadelede galibiyete ulaşarak önemli bir üç puan aldı.