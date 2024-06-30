Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, ailesiyle birlikte tatil için geldiği Antalya'da trajik bir kayıp yaşadı. 75 yaşındaki annesi Halise Küçükkaya, otelin sahilinde denize girdikten sonra bir anda çırpınmaya başladı. Otelin cankurtaran ekibi hızla müdahale etti ve Halise Küçükkaya sudan çıkarıldı, ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, incelemelerde bulundu ve Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirerek boğulduğunu belirledi.

Ölüm nedeni kalp krizi

İsmail Küçükkaya, annesinin ani vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Cenazenin Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülmesinin ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeni resmi olarak kalp krizi olarak kayıtlara geçti. İsmail Küçükkaya, annesinin cenazesini teslim alırken duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya tarafından memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine götürülerek defnedilecek. Küçükkaya ailesinin başı sağ olsun dilekleriyle birleşiyoruz.