Gazeteci İsmail Saymaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak asgari ücret zammıyla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı. Saymaz, Atalay’ın asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini belirterek “Bu rakamın altına imza atmam” dediğini hatırlattı.

Asgari ücret 22.104 TL oldu

Ancak bu akşam açıklanan yeni asgari ücret, 22.104 TL olarak belirlendi. Saymaz, bu duruma esprili bir şekilde yaklaşarak, "Sanırım, sondaki şu 4 TL Türk-İş’in direnişi üzerine verildi" dedi.

İsmail Saymaz X hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, birkaç gün önce asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini söyleyip “Bu rakamın altına imza atmam” demişti. Bu akşam rakam açıklandı. Asgari ücret, 22.104 TL. Sanırım, sondaki şu 4 TL Türk-İş’in direnişi üzerine verildi" diye aktardı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, birkaç gün önce asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini söyleyip “Bu rakamın altına imza atmam” demişti.

Bu akşam rakam açıklandı.

Asgari ücret, 22.104 TL.

Sanırım, sondaki şu 4 TL Türk-İş’in direnişi üzerine verildi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) December 24, 2024