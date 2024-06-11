Bursaspor'un altyapısından yetişen ve milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksel, eski kulübüne anlamlı bir bağışta bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten alacağı olan 100 bin TL'yi bağışlayan Yüksel, Bursaspor'a destek oldu. Kulüp, bu anlamlı hareketi için İsmail Yüksel'e teşekkür etti.

Bursaspor'un teşekkür mesajı

Bursaspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İsmail Yüksel'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksel, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."

Bu açıklama, taraftarlar ve futbol camiası tarafından büyük bir takdirle karşılandı.