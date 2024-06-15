MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve MHP Bursa İl Teşkilatı ile birlikte Bursaspor'a ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve MHP Bursa İl Teşkilatı Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete kulübümüz adına Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Bursaspor'a yapılan ziyarette Büyükataman yeşil beyazlılara yeni sezonda başarılar diledi.