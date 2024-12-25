Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 51. yıldönümünde, Konak Belediyesi İsmet İnönü Anı Evi’nde düzenlenen törenle saygıyla anıldı.

Konak Belediyesi’nin düzenlediği anma töreni, İsmet İnönü’nün doğduğu evin önünde gerçekleştirildi. Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Mutlu, İnönü’nün mücadelesinin ve ideallerinin genç kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

“Mücadeleci ruhu rehberimiz olmaya devam ediyor”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İsmet İnönü’nün Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde ve cumhuriyetin inşasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Mutlu, “İnönü, zor zamanlarda ülkenin liderliğini üstlenmiş, halkın refahı için büyük adımlar atmıştır. Onun mücadeleci ruhu bugün hala bize rehberlik ediyor” dedi. Başkan Mutlu, ayrıca İsmet İnönü’nün anısını yaşatmanın ve ideallerini yeni nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

"Eski bir liderden daha fazlası"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler ise İnönü’nün bağımsızlık mücadelesi ve demokrasiyi savunan bir devlet adamı olarak Türkiye tarihine damga vurduğunu söyledi. “Lozan Antlaşması’nın mimarı olarak ülkemizin bağımsızlığını dünyaya kabul ettirmiştir” diyen Güler, İnönü’nün barış, demokrasi ve bağımsızlık ilkelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İsmet İnönü’nün İzmir’deki Anısı

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel ise İsmet İnönü’nün İzmir ile olan bağını anlattı. Gürel, “İzmir, İnönü’yü her zaman anacaktır. Bu anı evini daha fazla insana duyurarak, onun mirasını yaşatmalıyız” diye ekledi.