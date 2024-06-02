Yeşil-beyazlı ekipte üç yıldır görev yapan Taşdemir, 2. Lig'den devraldığı takımı Süper Lig'e taşımayı başardı. Gelecek sezon da Bodrum FK'nın başında olacak olan tecrübeli teknik adam, başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Büyük başarıya imza attı

Üç senede üç Play-Off finali oynatan İsmet Taşdemir, iki finalden galip ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. 2021-2022 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, normal sezonu üçüncü sırada tamamladı. Play-Off'larda önce Sivas Dört Eylül takımını eleyen ekip, ardından yarı finalde Bayburt Özel İdarespor'u mağlup etti. Finalde Karacabey Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçerek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükseldi.