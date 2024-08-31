Trendyol Süper Lig’in 4’üncü haftasında Göztepe, Romulo ve Djalma’nın golleri ile Bodrum FK'yı 20 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. İsmail Taşdemir, “Bizim için kötü bir akşam oldu. Özellikle ilk yarı bu kadar kötü bir futbol oynadığımız hatırlamıyorum. Bize yakışmadı. Çalıştıklarımızı yapamadık. Göztepe’nin daha iyi oynadığı bir yarıydı. İkinci yarı dengelemeye çalıştık Belki gol bulsak denge gelebilirdi. İsteğimizi sahaya yansıtmadığınız sürece gol atamıyoruz. İlk yarıdaki oyun bizim oyunumuz değil. Buradan dersler çıkardık. Düzeltmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Bir transferimiz bitti”

Taşdemir transfer sürecini de değerlendirerek, “Dün itibariyle bir transferimiz bitti. Milli aradan sonra takıma katılacak. Yaklaşık 3 seneyi geçirmek üzereyim. Bu oyunun transferler alakası yok. İhtiyaçlarımız var. Eksiklerimiz var ancak isteksiz bir futbol oynadık bugün. Aramıza çok fazla transfer girmeyecek. Kulüp politikası ile birlikte ilerliyoruz. 4 maçta 3 mağlubiyet aldık hemen 3 tane 5 tane transfer yapalım diye bir anlayışımız yok” şeklinde konuştu.