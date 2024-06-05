Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madri’e 2-0 kaybettikleri karşılaşmayla birlikte son kez Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus, sarı siyahlı ekipten ayrıldı. Beşiktaş’ın yeni yapılanma sürecinde de sık sık adı anılan Reus’un, Amerikan Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştığı iddia edildi.

Hasan Arat ile görüştü iddiası

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın yeni sezonda takımda görmek istediği Reus ile görüştüğü ve deneyimli oyuncunun ise Amerika’ya gitmek istediği için teklifi reddediği iddia edildi.