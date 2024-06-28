İSO 500 nedir ?

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500 ve İSO İkinci 500), İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968'de başlatılan ve zamanla 1.000 kuruluşa genişletilen kapsamlı bir araştırmadır. Türkiye'de sanayi sektörünün devler ligini ortaya koyan bu çalışma, ekonomi ve iş dünyası tarafından yakından takip edilmektedir. İSO 500, sanayi sektörünün gelişim sürecini izlemek için temel bir referans kaynağıdır ve İstanbul Sanayi Odası’nın en büyük marka değerini oluşturur.

Sıralama hangi kritere göre yapılıyor?

İSO 500 listesi, üretimden satışlar (net) kriterine göre oluşturulur. Üretim sürecinden geçirilmeyen ticari mallar bu sıralamaya dahil edilmez. Listede ayrıca firmaların net satışlar, ihracat ve çalışan sayısı gibi diğer büyüklüklerine de yer verilir.

Hangi firmalar katılabilir?

İSO 500 anketine Türkiye sınırları içinde sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar katılabilir. Tarım, hayvancılık, ticaret, hizmet, inşaat, finans ve sigorta gibi sektörler çalışma kapsamı dışındadır. Ankete katılım için belirlenen üretimden satışlar (net) tutarının üstünde kalan firmalar katılım sağlayabilir. Bu alt sınır her yıl güncellenir.

Peki İSO 500 listesine göre İzmir'de bulunan hangi firmalar ilk 100'e girdi?

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. - 30. Sıra

İzmir'in sanayi gururlarından PETKİM, 30. sırada yer alarak Türkiye'nin en büyük petrokimya şirketlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 1965 yılında kurulan şirket, Türkiye'nin petrokimya ürünlerine olan ihtiyacını karşılayan lider firmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. - 49. Sıra

Demir-çelik sektörünün önemli oyuncularından İzmir Demir Çelik, 49. sırada yer aldı. Yüksek kaliteli demir ve çelik üretimiyle tanınan şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. - 51. Sıra

Tütün sektöründe global bir marka olan Philip Morris, İzmir'deki üretim tesisleriyle 51. sırada yer aldı. Yüksek üretim kapasitesi ve kalite standartlarıyla dikkat çeken şirket, İzmir'in ekonomik yapısına büyük katkı sağlıyor.

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. - 92. Sıra

Bir diğer büyük tütün şirketi JTI, 92. sırada yer alarak İzmir'in tütün sektöründeki gücünü pekiştiriyor. Yenilikçi üretim teknikleri ve geniş ürün yelpazesiyle sektörde önemli bir yer edinen JTI, İzmir ekonomisine katkıda bulunuyor.

Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. - 93. Sıra

Gıda sektörünün önemli isimlerinden Abalıoğlu Yağ, 93. sırada yer aldı. Bitkisel yağ üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olan Abalıoğlu, yüksek kalite standartlarıyla dikkat çekiyor.

İzmir'de İSO 500 listesine giren diğer firmalar hangileri?

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. - 106. Sıra

Petrokimya sektöründe faaliyet gösteren Ravago, 106. sırada yer alarak İzmir'in sanayi gücünü artırıyor. Şirket, yüksek kaliteli kimyasal ürünler üreterek hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik çalışmalar yapıyor.

BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. - 150. Sıra

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarından BMC, 150. sırada yer alarak İzmir'in otomotiv sektöründeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli ticari araç üretimiyle bilinen şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. - 158. Sıra

Gıda sektörünün devlerinden Pınar Süt, 158. sırada yer aldı. Süt ve süt ürünleri üretiminde Türkiye'nin en tanınmış markalarından biri olan Pınar, İzmir'in gıda sektöründeki gücünü temsil ediyor.

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. - 162. Sıra

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Mondi Turkey, 162. sırada yer alarak İzmir'in sanayi çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli oluklu mukavva ve kağıt ambalaj ürünleri üreten şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. - 173. Sıra

Bira sektörünün önemli isimlerinden Türk Tuborg, 173. sırada yer alarak İzmir'in gıda ve içecek sektöründeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli bira ve malt ürünleri üreten şirket, geniş tüketici kitlesiyle dikkat çekiyor.

CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. - 183. Sıra

Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren CMS Jant, 183. sırada yer alarak İzmir'in otomotiv sektöründeki çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli jant üretimiyle tanınan şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir yere sahip.

Hugo Boss Tekstil Sanayii Ltd. Şti. - 185. Sıra

Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Hugo Boss, 185. sırada yer alarak İzmir'in tekstil ve moda sektöründeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli tekstil ürünleri üreten şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. - 200. Sıra

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Verde Yağ, 200. sırada yer alarak İzmir'in bitkisel yağ üretimindeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kalite standartlarıyla üretim yapan şirket, geniş tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. - 201. Sıra

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Özkan Demir Çelik, 201. sırada yer alarak İzmir'in sanayi gücünü artırıyor. Şirket, yüksek kaliteli demir ve çelik ürünleri üreterek hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir konuma sahip.

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. - 226. Sıra

Boya sektörünün önde gelen firmalarından DYO, 226. sırada yer alarak İzmir'in kimya sektöründeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli boya ve kaplama ürünleri üreten şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. - 227. Sıra

Plastik sektöründe faaliyet gösteren Polibak, 227. sırada yer alarak İzmir'in sanayi çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli plastik film ürünleri üreten şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. - 255. Sıra

Boya sektöründe faaliyet gösteren Kansai Altan, 255. sırada yer alarak İzmir'in kimya sektöründeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli boya ve kaplama ürünleri üreten şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. - 262. Sıra

Enerji sektöründe faaliyet gösteren İzdemir Enerji, 262. sırada yer alarak İzmir'in enerji üretimindeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli enerji üretimiyle dikkat çeken şirket, geniş tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. - 263. Sıra

Kimya sektöründe faaliyet gösteren Akdeniz Chemson, 263. sırada yer alarak İzmir'in sanayi çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli kimyasal ürünler üreten şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. - 279. Sıra

Plastik profil sektöründe faaliyet gösteren Ege Profil, 279. sırada yer alarak İzmir'in sanayi gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli plastik profil ürünleri üreten şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

CMS Jant Sanayi A.Ş. - 298. Sıra

Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir diğer CMS Jant firması, 298. sırada yer alarak İzmir'in otomotiv sektöründeki çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli jant üretimiyle tanınan şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir yere sahip.

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. - 303. Sıra

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Tukaş, 303. sırada yer alarak İzmir'in gıda sektöründeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli gıda ürünleri üreten şirket, geniş tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. - 309. Sıra

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Yonca Gıda, 309. sırada yer alarak İzmir'in gıda sektöründeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kalite standartlarıyla üretim yapan şirket, geniş tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Cevher Jant Sanayii A.Ş. - 323. Sıra

Cevher Jant, 323. sırada yer alarak İzmir'in otomotiv sektöründeki gücünü artırıyor. Yüksek kaliteli jant üretimiyle tanınan şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir yere sahip.

Üniteks Tekstil Gıda San. Dış Tic. A.Ş. - 327. Sıra

Tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Üniteks, 327. sırada yer alarak İzmir'in sanayi çeşitliliğini temsil ediyor. Yüksek kaliteli tekstil ve gıda ürünleri üreten şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - 340. Sıra

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Sun Tekstil, 340. sırada yer alarak İzmir'in tekstil ve moda sektöründeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli tekstil ürünleri üreten şirket, geniş tüketici kitlesiyle dikkat çekiyor.

Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. - 349. Sıra

Gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Er Yem, 349. sırada yer alarak İzmir'in tarım ve gıda sektöründeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kalite standartlarıyla üretim yapan şirket, geniş tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. - 366. Sıra

Kimya sektöründe faaliyet gösteren Sun Chemical, 366. sırada yer alarak İzmir'in sanayi çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli matbaa mürekkepleri ve gereçleri üreten şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. - 375. Sıra

Gıda sektörünün devlerinden Pınar Entegre Et ve Un, 375. sırada yer aldı. Et ve un ürünleri üretiminde Türkiye'nin en tanınmış markalarından biri olan Pınar, İzmir'in gıda sektöründeki gücünü temsil ediyor.

Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. - 409. Sıra

Plastik sektöründe faaliyet gösteren Esen Plastik, 409. sırada yer alarak İzmir'in sanayi gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli plastik ürünler üreten şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. - 416. Sıra

Madencilik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren İmbat Madencilik, 416. sırada yer alarak İzmir'in enerji üretimindeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli enerji ve madencilik hizmetleri sunan şirket, geniş tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. - 433. Sıra

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Agrobest Grup, 433. sırada yer alarak İzmir'in tarım ve tohumculuk sektöründeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli tarım ilaçları ve tohum ürünleri üreten şirket, geniş tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. - 448. Sıra

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Bak Ambalaj, 448. sırada yer alarak İzmir'in sanayi çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli ambalaj ürünleri üreten şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. - 453. Sıra

Çimento sektöründe faaliyet gösteren Batısöke Söke Çimento, 453. sırada yer alarak İzmir'in inşaat sektöründeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli çimento ürünleri üreten şirket, geniş inşaat projelerinde tercih ediliyor.

Krone Ticari Araçlar San. ve Tic. A.Ş. - 457. Sıra

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Krone Ticari Araçlar, 457. sırada yer alarak İzmir'in otomotiv üretimindeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli ticari araç üretimiyle bilinen şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. - 477. Sıra

Kağıt ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Europap Tezol, 477. sırada yer alarak İzmir'in sanayi çeşitliliğini artırıyor. Yüksek kaliteli kağıt ve ambalaj ürünleri üreten şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. - 494. Sıra

Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Ege Endüstri, 494. sırada yer alarak İzmir'in otomotiv sektöründeki gücünü temsil ediyor. Yüksek kaliteli otomotiv parçaları üreten şirket, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Johnson Electric Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti. - 497. Sıra

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Johnson Electric, 497. sırada yer alarak İzmir'in otomotiv üretimindeki gücünü pekiştiriyor. Yüksek kaliteli otomotiv ürünleri üreten şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir yere sahip.