Bahçıvan, yapılan zamların enflasyonla mücadele inancını zedeleyeceğini ve bu zamların belli bir zamana yayılarak yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı.

Enflasyonla mücadele ve elektrik zamları

Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik zamlarının enflasyonla mücadele sürecine zarar vereceğini belirtti. "Bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını, aksi takdirde benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine dair endişelerimizi paylaşmak istiyorum" diyen Bahçıvan, enflasyonla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin maksimum fedakarlık yapması gerektiğini ifade etti.

"Direkt inanç kaybettirecek"

Bahçıvan, yüzde 40'a yaklaşan elektrik zammının, enflasyonist yaklaşımların değirmenine su taşıdığını belirterek, "Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum" dedi.

Belli bir zamana yayılması gerekiyor

Erdal Bahçıvan, enflasyonla mücadelede başarı isteniyorsa, bu tür yüklü zamların tek seferde yapılmaması gerektiğini vurguladı. "Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır" diyen Bahçıvan, elektrik zamlarının belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını belirtti ve aksi takdirde benzer zamların peşi sıra gelebileceği endişesini paylaştı.

Toplumun fedakarlığına vurgu

Enflasyonla mücadelede toplumun tüm kesimlerinde büyük bir gayret ve fedakarlık olduğunu ifade eden Bahçıvan, bu tür zamların bu inancı zedeleyeceğini ve toplumda olumsuz bir algı yaratacağını söyledi. Bahçıvan, enflasyonla mücadelede toplumsal inancın korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.