İstanbul Sanayi Odası (İSO), Haziran ayında açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” araştırmasının ardından, daha küçük ve orta ölçekli kuruluşları kapsayan “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” (İSO İkinci 500) araştırmasının sonuçlarını da bugün açıkladı.

KOBİ'lerin performansı

İSO İkinci 500-2023 araştırması, KOBİ’lerin ekonomik ve finansal koşullarını, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergelerini ele alarak önemli sonuçlar ortaya koydu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İSO İkinci 500’ü, Türkiye’nin en büyük 1000 şirketini kapsayan araştırmalarımızın ikinci versiyonu olarak ve 1997 yılından bu yana yayımlıyoruz. Bu araştırma, sanayimizin genel görünümünü en az İSO 500 kadar güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.” dedi.

Ekonomik koşulların etkisi

İSO İkinci 500 kuruluşlarının 2023 performansına bakıldığında, yüksek jeopolitik gerilimler, artan kutuplaşma ve sıkı para politikaları gibi küresel büyümeyi baskılayan gelişmelerin etkileri görülüyor. Ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda ise 6 Şubat deprem felaketi ve ekonomi politikalarındaki radikal dönüşümün yansımaları da sonuçlara yansımış durumda.

Bahçıvan, “İSO İkinci 500’ün ekonomik ve finansal büyüklüklerini değerlendirirken bu gelişmeleri göz önünde bulundurmakta yarar var.” dedi. Üretimden satışların 2023’te ivme kaybederek enflasyonun altında bir büyüme kaydettiği, ihracatın ise bir önceki yıla göre yüzde 6,5 daraldığı belirtildi.

İstihdam ve finansal koşullar

Sanayi istihdamının nispeten durağan seyrettiği bir yılda, İSO İkinci 500’ün ücretli çalışan sayısındaki yüzde 9,1’lik artış dikkat çekici ve takdire değer olarak değerlendirildi. Finansal koşullardaki dalgalanmalara karşı daha hassas olan bu firmaların finansman giderleri, kambiyo zararları ve ödenen faizlerin net katma değerdeki payı, 2023’ün ikinci yarısına başlayan ekonomi politikası değişiminin ilk yansımalarını sunuyor.

AR-GE ve teknoloji faaliyetleri

İSO İkinci 500’deki AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergelere bakıldığında, teknoloji yoğunluklarına göre katma değer dağılımında kısmi bir iyileşme sinyali gözlemleniyor. Ancak ulaşılan noktanın tatmin edici olmadığı açık. AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranla son üç yıldır patinaj yapması, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün küresel rekabete damga vuracağı bir gelecek açısından önemli bir mesele olarak değerlendiriliyor.

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