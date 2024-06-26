İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2023 yılı İSO ilk 500 listesinde 14 KAYSO üyesi firma yer aldı. Listede HES Hacılar ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker Fabrikası ikinci, Hasçelik Kablo ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl İlk 500 sıralamasında yer almayan Boyteks Tekstil, bu sene listeye yeni giren firmalar arasında yer aldı.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Sıralamaya giren firmalarımızı kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 17 firmamız yer almıştı, küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene de 14 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir. Bu vesile ile Türkiye’nin gelişip kalkınmasına katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm firmalarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

2023 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500’DE YER ALAN KAYSO ÜYESİ FİRMALAR

Sıra 2023 Sıra No 2022 Sıra No Kuruluşlar Üretimden Satışlar (Net) (TL) 1

91

105

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

13.617.381.950

2

98

163

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

13.146.822.995

3

116

108

Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.

11.514.477.824

4

129

115

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

10.611.448.349

5

176

188

YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

7.919.378.599

6

210

241

İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

6.864.577.231

7

229

-

-

-

8

274

333

Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

5.467.575.736

9

359

378

Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.

4.158.049.183

10

398

339

Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti.

3.721.325.379

11

406

373

Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.

3.656.098.835

12

419

419

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

3.506.671.127

13

486

413

ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.

3.036.422.344

14

490

-

Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

3.029.278.313

