İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2023 yılı İSO ilk 500 listesinde 14 KAYSO üyesi firma yer aldı. Listede HES Hacılar ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker Fabrikası ikinci, Hasçelik Kablo ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl İlk 500 sıralamasında yer almayan Boyteks Tekstil, bu sene listeye yeni giren firmalar arasında yer aldı.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Sıralamaya giren firmalarımızı kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 17 firmamız yer almıştı, küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene de 14 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir. Bu vesile ile Türkiye’nin gelişip kalkınmasına katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm firmalarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
2023 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500’DE YER ALAN KAYSO ÜYESİ FİRMALAR
|Sıra
|2023 Sıra No
|2022 Sıra No
|Kuruluşlar
|Üretimden Satışlar (Net) (TL)
|
1
|
91
|
105
|
HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
|
13.617.381.950
|
2
|
98
|
163
|
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
|
13.146.822.995
|
3
|
116
|
108
|
Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.
|
11.514.477.824
|
4
|
129
|
115
|
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
|
10.611.448.349
|
5
|
176
|
188
|
YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.
|
7.919.378.599
|
6
|
210
|
241
|
İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
|
6.864.577.231
|
7
|
229
|
-
|
-
|
-
|
8
|
274
|
333
|
Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
|
5.467.575.736
|
9
|
359
|
378
|
Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.
|
4.158.049.183
|
10
|
398
|
339
|
Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti.
|
3.721.325.379
|
11
|
406
|
373
|
Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.
|
3.656.098.835
|
12
|
419
|
419
|
Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.
|
3.506.671.127
|
13
|
486
|
413
|
ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.
|
3.036.422.344
|
14
|
490
|
-
|
Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|
3.029.278.313