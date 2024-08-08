Türkiye imalat sektörünün ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını değerlendiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Temmuz 2024 sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde kalmaya devam eden endeks, ihracat ikliminin üst üste yedinci ayda da güçlendiğine işaret ediyor. Ancak endekste, Haziran ayına kıyasla bir yavaşlama gözlemlendi.

Temmuz 2024'te ihracat iklimi

Temmuz ayında 50,8 seviyesinde ölçülen İSO İhracat İklimi Endeksi, Haziran'daki 51,6 seviyesinden düşüş göstererek ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Yine de endeks, Türkiye'nin ihracat pazarlarında genel bir iyileşme yaşandığını gösteriyor.

ABD ve BAE'de güçlü talep

ABD, Temmuz ayında da Türk ihracatçıları için belirleyici pazar olmaya devam etti. Üretim artışı Haziran ayındaki 26 aylık rekor seviyeye göre hafifçe yavaşlasa da güçlü seyrini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise ekonomik büyüme hız kesse de, Temmuz ayında yüksek bir performans sergilendi.

Euro Bölgesi'nde zorluklar

Euro Bölgesi'nde ise ekonomik koşullar olumsuz bir tablo çizdi. Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'da üretim düşüşleri dikkat çekerken, Almanya'daki daralmanın hız kazanması endişe yarattı. İspanya ise bölgedeki pozitif ayrışma olarak güçlü ekonomik aktiviteyle öne çıktı.

Orta Avrupa ve diğer pazarlar

Orta Avrupa'da Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya gibi ülkeler zorlu koşullarla karşılaşmaya devam ederken, Rusya'da Haziran ayında yaşanan üretim daralmasının ardından Temmuz'da yeniden büyüme kaydedildi. Hindistan, Temmuz ayında en hızlı üretim artışını kaydeden ülke olurken, Kenya'da siyasi istikrarsızlık ve protestolar ekonomik aktiviteleri ciddi şekilde sekteye uğrattı.