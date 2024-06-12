İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstanbul’da kentsel dönüşüm benzeri bir sanayi dönüşümü programının ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri" töreni, İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi.

Bahçıvan, törende yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve ekolojik tahribatın küresel sorun olduğunu ve bunlarla başa çıkabilmek için “yeşil dönüşüm"ün küresel bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Yeşil dönüşümü başarabilmek için ekonomileri dönüştürüyor olmanın zorluklarla birlikte fırsatları da beraberinde getirdiğini ifade eden Bahçıvan, "Elbette işin sadece ekonomik boyutu olmadığı, sosyal boyutunun da olduğunu unutmamalıyız. Herkes için adil bir geçişin sağlanması elzem." diye konuştu.

-"Temiz teknoloji üretimi tek başına küresel GSYİH’nin yüzde 4’ünü oluşturdu"

İklim değişikliği krizinin her gün daha kötüye gittiğini aktaran Bahçıvan, dünyanın iklim değişikliği ile mücadelesinde sürdürülebilir yatırımların aciliyetini daha güçlü hissettiklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde teknoloji odaklı üretime sahip ülkelerin öne çıkacağının çok net olduğunu belirten Bahçıvan, "Küresel anlamda rekabetçi olabilmek sanayinin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olmasını şart koşuyor. Temiz teknoloji yatırımları o derece önem kazandı ki makroekonomik göstergelerden biri haline geldi. 2023 yılında tüm sektörlerdeki küresel yatırımın yaklaşık binde 7’si temiz teknoloji yatırımları olarak gerçekleşti. Büyüme göstergeleri çok daha etkileyici. Temiz teknoloji üretimi tek başına küresel GSYİH’nin yüzde 4’ünü ve küresel yatırımların yüzde 10’unu oluşturdu." ifadelerini kullandı.

-"Dönüşüm, önemli bir yatırım maliyetini de beraberinde getirecek"

Erdal Bahçıvan, dönüşümün teknoloji boyutunun yanı sıra ciddi bir finans boyutunun da olduğuna dikkati çekerek, önemli bir yatırım maliyetini de beraberinde getireceğini dile getirdi.

Bahçıvan, "Bu noktada, ülkemizde özellikle yeşil dönüşümün finansmanına yönelik mevzuat altyapısı, taksonomi, ölçüm, doğrulama ve raporlama ile risk yönetimi ve veri üretimi konusundaki çalışmaların hız kazanması, bankalarımızın başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayimize yeşil dönüşüm için kredi vermesi ve yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finans kaynaklarının Türkiye ekonomisine yönelmesi açısından önem arz ediyor." dedi.

Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin iki yıllık pilot döneminin ardından Ekim 2026’da hayata geçmesinin hedeflendiğini belirten Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Bu süreçte sanayimizin rekabet gücünü kaybetmemesi adına taşların, çevresel ve ekonomik dengeler gözetilerek yerleştirilmesi elbette çok önemli. Bununla birlikte emisyon ticaret sistemi hayata geçtiğinde Avrupa Birliği’nde (AB) olduğu gibi önemli bir gelir de söz konusu olacak. Eğer biz özel sektörü AB’de olduğu gibi desteklersek, söz konusu yatırımlarla sağlanacak yeşil dönüşümün, enerji ithalatı, fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği, tarımda hasat kaybındaki azalışlar kanalıyla milli gelirin yıllık ortalama yüzde 7,8’ine kadar ulaşabilecek ekonomik ve çevresel faydasından yararlanabiliriz."

-"Deprem olmadan önce alınan her önlem hayat kurtaracaktır"

İSO Başkanı Bahçıvan, İstanbul’da kentsel dönüşüm benzeri bir sanayi dönüşümü programının ivedilikle başlatılması gerektiğini ifade ederek, "Bu kapsamda, güçlendirilmesi gereken sanayi ve ticaret binaları için KDV düzenlemeleri dahil çok farklı teşvikler gündeme getirilmelidir. Deprem olmadan önce alınan her önlem hayat kurtaracaktır. Bu sebeple özellikle teknolojik ilerlemeler sonucu oluşan yeni güçlendirme tekniklerinin akademik bir altyapı ile desteklenerek güçlendirme mevzuatımıza girmesi değerlendirilmelidir." açıklamasında bulundu.

Birçok projede ortak çalışmalar yaptıkları İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili bir gelişmeyi de paylaşan Bahçıvan, "İTÜ, dünyanın en prestijli akademik derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education tarafından yapılan ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin üniversiteler bazında sıralamasının yapıldığı 'Impact Ranking 2024' verilerine göre dünyada 34'üncü, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır. Sayın Rektörümüz nezdinde İTÜ’yü bu başarısından ötürü kutluyoruz." diye konuştu.

Firmalarda yeşil dönüşümün süratle gerçekleşebilmesi için iyi uygulama örneklerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Bahçıvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte bugün burada gerçekleştirdiğimiz ödül törenimiz de bu konuya ev sahipliği yapıyor. Hepimizin hayatını doğrudan etkileyen ürünleri, daha çevreci ve enerji verimli hale getiren, üretimlerinde ham madde tasarrufu sağlayan, döngüsel ekonomiye örnek teşkil eden öncü ve yenilikçi firmalarımıza, çalışmalarının odağına çevreyi, enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği alan tüm firma temsilcilerimize hem çalışmaları için hem de sektörlerimize örnek oldukları için teşekkür ediyorum. Yaklaşık altı aydır süren ödül değerlendirme sürecimiz içerisinde başta İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı ve jüri başkanımız Sayın Sultan Tepe olmak üzere emeği geçen tüm jüri üyelerimize, başvuru sahiplerine ve oda çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

- Ödül alan firmalar

Yarışmada "Çevre Dostu Uygulama" kategorisinde Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. AŞ, "Çevre Dostu Ürün" kategorisinde WAT Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. AŞ - Aksaray Fabrikası, "Enerji Verimli Ürün" kategorisinde Arçelik AŞ - Bulaşık Makinesi İşletmesi Şubesi, "Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, "Sürdürülebilirlik İşbirliği" kategorisinde ABS Alçı ve Blok Sanayi Anonim Şirketi birinciliği elde etti.

Aynı kategorilerde ikinci ve üçüncü olan firmalar ile "Jüri Özel Ödülü" kazananlara da ödülleri takdim edildi.



