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İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
#Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararı
#Ispanya
28.05.2024 - 13:18
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