Başkent Madrid'de bulunan Moncloa Sarayı'nda gerçekleşen açıklamada Sanchez, kabine kararının bugün onaylanmasını beklediklerini ve bunun “tarihi” bir olay olduğunu belirtti.

Filistin Ulusal Yönetimi'ni destekleme sözü

Sanchez, hükümetinin Filistin Ulusal Yönetimi'ni ve yeni hükümet tarafından yürütülecek reform sürecini destekleyeceklerini açıkladı. Sınırların belirlenmesinin Filistin yönetimine ait olduğunu vurgulayan Sanchez, BM ve AB'de belirlenmiş olan 1967 sınırlarını geçerli sayacaklarını ifade etti.

İspanya'nın İsrail ile ilişkileri

Sanchez, İspanya'nın Filistin'i tanımasının, İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini belirtti. İspanya'nın İsrail'i "dost bir ülke" olarak gördüğünü ve "mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek" istediğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası barış çalışmaları

İspanya Başbakanı, iki devletli çözüm için Arap ortakları ve uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugünkü kararla birlikte anayasamızın önsözündeki yetkiye uygun olarak tüm halkların barış, güvenlik ve refah arayışındaki sorumluluğumuzu üstleniyoruz” dedi.