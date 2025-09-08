İspanya, İsrail’e silah taşıyan gemi ve uçakların liman ve hava sahasından geçişini yasakladı. Filistin’e yardımlar artırılacak, ambargo uygulanacak.
İspanya'da İsrail'e radikal yaptırımlar
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’de düzenlediği basın toplantısında İsrail’e karşı yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre, İsrail’e silah taşıyan gemi ve uçakların İspanya limanlarından ve hava sahasından geçişine izin verilmeyecek.
İspanya'dan Filistin’e yardımlar artacak
Sanchez, Filistin yönetimine ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) yapılan mali desteklerin artırılacağını duyurdu.
İsrail yerleşim mallarına da ambargo kararı çıktı
İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ambargo uygulanacak. Sanchez, bu önlemlerin İsrail hükümetine baskı yaparak Filistin halkının yaşadığı acıların hafifletilmesine katkı sağlamasını umduklarını söyledi.
Başbakan, “soykırım” olarak nitelendirdiği saldırılara doğrudan katılan kişilerin İspanya’ya girişinin yasaklanacağını da açıkladı.