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Vahdet AYAZ, (DHA)- İspanya Çevre Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülke genelinde bugünün hava sıcaklık tahmininin yer aldığı haritayı yayınladı. AEMET’ten yayınlanan haritada, ülkenin merkezindeki Kastilya-La Mancha ve güneyindeki Endülüs bölgelerinde hava sıcaklığının 45-50 derece arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Ekstremadura, Valensiya, Murcia, Kastilya Leon, Madrid ve Aragon bölgelerinde ise hava sıcaklığının 36-38 derece arasında olacağı öngörülüyor.