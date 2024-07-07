"Requiem in Power (Ağıtın Gücü, RIP)" projesi, yaklaşık 2,8 MW elektrik üretme kapasitesiyle İspanya'daki en büyük kentsel güneş enerjisi çiftliği olma yolunda ilerliyor.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan bilgi formuna göre, Valensiya'daki mezarlıklarda bulunan mahzenler ve diğer yapılara yaklaşık 7 bin fotovoltaik panel yerleştirildi. Bu projeyle, kamusal alanlar temiz enerji üretimi için geniş bir alan sunuyor. Üretilen enerji, kamu hizmetleriyle birlikte kent sakinlerinin evlerinde de kullanılacak.

RIP projesi tam olarak faaliyete geçtiğinde, her yıl 140 tona kadar karbon salımının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu proje, Valensiya'nın 2030 İklim Hedefi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Akdeniz kenti, Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar iklim nötr olma amacının öncülerinden biri haline gelmeyi hedefliyor. Valensiya, bu hedefe planlanandan 20 yıl önce, 2030'a gelinmeden ulaşmayı amaçlıyor. Projenin internet sitesinde şu açıklama yer alıyor: "Mevcut iklim acil durumunda, şehirler iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir role sahiptir ve çözümün anahtarıdır. Valensiya'nın karbondan arındırılmasıyla ilgili faydalar açık ve hedeflerimizin bir parçasını oluşturuyor: Daha sağlıklı insanlar, daha az trafik sıkışıklığı ve gürültü, daha az kirlilik, daha fazla kullanılabilir doğal alan, daha iyi alışkanlıklar ve daha fazla yenilik. Valensiya'yı daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha paylaşımcı, daha müreffeh ve kısacası halk için daha yaşanabilir ve cazip bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz."

Kent sakinleri de kullanabilecek

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan bilgi formuna göre, Valensiya'daki mezarlıklarda bulunan mahzenler ve diğer yapılara yaklaşık 7 bin fotovoltaik panel yerleştirildi. Bu projeyle, kamusal alanlar temiz enerji üretimi için geniş bir alan sunuyor. Üretilen enerji, kamu hizmetleriyle birlikte kent sakinlerinin evlerinde de kullanılacak. RIP projesi tam olarak faaliyete geçtiğinde, her yıl 140 tona kadar karbon salımının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu proje, Valensiya'nın 2030 İklim Hedefi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Akdeniz kenti, Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar iklim nötr olma amacının öncülerinden biri haline gelmeyi hedefliyor. Valensiya, bu hedefe planlanandan 20 yıl önce, 2030'a gelinmeden ulaşmayı amaçlıyor.

Projenin internet sitesinde şu açıklama yer alıyor: "Mevcut iklim acil durumunda, şehirler iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir role sahiptir ve çözümün anahtarıdır. Valensiya'nın karbondan arındırılmasıyla ilgili faydalar açık ve hedeflerimizin bir parçasını oluşturuyor: Daha sağlıklı insanlar, daha az trafik sıkışıklığı ve gürültü, daha az kirlilik, daha fazla kullanılabilir doğal alan, daha iyi alışkanlıklar ve daha fazla yenilik. Valensiya'yı daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha paylaşımcı, daha müreffeh ve kısacası halk için daha yaşanabilir ve cazip bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz."

Mezarlıklarına güneş panelleri yerleştiren ilk yer Valensiya değil; Fransa'da bir komün, 2021 yılında mezarlığını yenilenebilir enerji merkezine dönüştürmek için bir proje başlatmıştı. Ülkenin batısındaki Saint-Joachim, gelecek yıla kadar yaklaşık 3,3 milyon euro maliyetle 5 bin panel kurmayı planlıyor.