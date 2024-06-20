Requiem in Power (RIP) projesi kapsamında 7 bin güneş paneliyle donatılan mezarlıklar, hem enerji üretiyor hem de karbon salımını azaltıyor.

Yeşil enerji mezarlıklardan doğuyor

Valensiya'daki mezarlıklar, artık sadece anılarla değil, aynı zamanda güneş enerjisiyle de dolu. Kentin 2030 İklim Hedefi doğrultusunda hayata geçirilen RIP projesi, mezarlıkların çatıları ve diğer uygun alanlarına yerleştirilen güneş panelleriyle yaklaşık 2,8 MW elektrik üretme kapasitesine sahip.

Hem çevre hem de bütçe dostu çözüm

Bu proje sayesinde üretilen temiz enerji, hem kamu hizmetlerinde hem de kent sakinlerinin evlerinde kullanılacak. RIP projesinin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, yılda 140 tona kadar karbon salımının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu da hem çevreye hem de bütçeye katkı sağlayacak önemli bir adım.

Valensiya, iklim nötrlüğüne doğru ilerliyor

Valensiya, bu projeyle Avrupa Birliği'nin 2050 hedefinin öncüsü olma yolunda hızla ilerliyor. Kent, 2030 yılına kadar iklim nötr olma hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda atılan adımlar, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Valensiya için umut vadediyor.