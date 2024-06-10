Popüler bir selfie ve sosyal medya noktası olan Binibeca Vell köyünde, yerel halk gece ziyaretlerini engellemek amacıyla tüm girişleri zincirle kapattı. "İspanyol Mikonosu" olarak da bilinen bu köy, yılda yaklaşık 800.000 ziyaretçi çekiyor. Ancak yoğun turist akışı, bölge sakinlerinin huzurunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Protestocular, yetkililerden turistlerin mülk satın almasını engelleyecek ve tatil konaklamaları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak yasal düzenlemeler talep ediyor.

Turizm Balear Adaları'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) %45'ini oluşturuyor. Bu önemli gelir kaynağına rağmen, turist karşıtı göstericiler, artan kiralama fiyatlarının yerel halkı bölgeden göçe zorladığını ve çevresel sorunlara yol açtığını savunuyor.

Majorca'da bir emlakçı olan Javier Cardonell, "Daha az kitlesel turizm ve daha sürdürülebilir bir turizm modeli istiyoruz" diye konuştu.

Menorca'nın Balear Ornitoloji ve Doğa Koruma Grubu (GOB Menorca) ise, turist yoğunluğunun iş ve yaşam güvensizliği, konut eksikliği ve çevresel sorunlara neden olduğunu belirtiyor.

Protestocular, İspanyol hükümetinden turist akışını kontrol altına almasını ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini korumak için gerekli adımları atmasını talep ediyor.