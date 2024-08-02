İspanyol Hava Kuvvetleri, 24 adet Türk yapımı HÜRJET eğitim uçağı alarak mevcut F-5 uçaklarını emekliye ayıracak. Bu önemli karar, İspanya'nın hava kuvvetlerinin modernizasyon stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. İspanya ayrıca, stratejik taşıma filosunu genişletmek amacıyla altı yeni A400M uçağı da satın alacak.

İspanyol Hava Kuvvetleri ve HÜRJET

HÜRJET Uçağı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, modern bir jet eğitim uçağı olarak tasarlandı. F-5 uçaklarının yerini alacak olan HÜRJET, hem eğitim hem de yakın hava desteği görevleri için kullanılacak. HÜRJET’in teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

Mürettebat: 2

2 Uzunluk: 13,6 m

13,6 m Kanat Açıklığı: 9,5 m

9,5 m Yükseklik: 5,1 m

5,1 m Kanat Alanı: 35 m²

35 m² Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor

1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor İtki: 17.600 lbf

17.600 lbf Azami Hız: 1.4 Mach

1.4 Mach Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

1.200 deniz mili (2.222 km) Servis Tavanı: 45.000 fit

HÜRJET’in, Türk Hava Kuvvetleri’nin jet eğitim uçağı olarak kullanılan T-38 Talon uçaklarının ve Türk Yıldızları’nın Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanıyor. Ayrıca, gelecekte HÜRJET’in TCG Anadolu ve diğer uçak gemilerine uygun deniz varyantlarının geliştirilmesi değerlendiriliyor.

Stratejik nakliye filosu ve A400M uçakları

A400M uçakları

İspanya, stratejik nakliye kapasitesini artırmak amacıyla altı yeni A400M uçağı satın alacak. Yeni modellerin prototipleri geçtiğimiz Pazar günü Torrejón de Ardoz üssüne indi. İspanyol yetkililer, bu uçakların tedarik anlaşmasını görüşmek üzere birkaç hafta içinde Türkiye’ye gidecek.

İspanya, daha önce 27 adet A400M uçağı sipariş etmişti ve şu anda sadece 14 adet kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda, kullanılmayan on adet A400M uçağını piyasaya sürme niyetinde. Savunma Bakanı Margarita Robles, toplamda 17 adet A400M uçağı kullanılacağını ve bu sebeple 10 adetten kurtulmaya çalışacaklarını açıklamıştı.