Araç sahipleri, şok edici manzara karşısında polise şikayette bulundu.

Olayın detayları

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan İSPARK'a ait katlı otoparkta meydana gelen olayda, park halindeki araçlar vida ile çizildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 10 aracı çizerek araç sahiplerine maddi hasar verdi. Araçlarını almaya gelen sahipleri, araçlarının çizilmiş ve üzerine yazılar yazılmış halde görünce şoke oldu.

Araç sahiplerinin tepkisi

Durumdan habersiz olan bazı araç sahipleri, çizilen araçlarını görünce büyük bir şok yaşadı. Durumu fark eden araç sahipleri ise karakola giderek şikayette bulundu. Olayın mağdurlarından biri olan Volkan Dalakçı, İSPARK'a otomobilini park ettiğinde aracının her yerinin çizildiğini gördü ve durumu yetkililere bildirerek rapor tuttu. Ardından polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Volkan Dalakçı'nın açıklamaları

Aracı çizilen Volkan Dalakçı, yaşadığı durumu şu şekilde anlattı:

"Geçen yıl ben aracımı sıfır aldım. Sokakta durmasın, başına herhangi bir şey gelmesin, güvenli bir ortamda dursun diye İSPARK'ın Müze Gazhane otoparkına abonelik yaptım. Aracım yaklaşık bir buçuk yıldır orada duruyor. Güvenli durmasını istediğim aracımın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. İSPARK yetkililerinden ve polisten aldığım bilgiye göre yaklaşık 10 aracın olduğu söylüyorlar. Tam sayıyı bilmiyorum, kaput ve tavan dahil sağ taraf komple çizilmiş vaziyette. İSPARK'tan öğrendiğim kadarı ile vidayı bulduklarını, vida ya da anahtar olduğunu düşünüyorlar. Şikayetçi oldum. Bu sabah fark ettim olayı, aracımı çizilmiş halde görünce inanılmaz üzüldüm. Aracımı incelediğimde her tarafında çizikler vardı. İSPARK yetkilileri ile bir tutanak tuttuk. Daha sonra karakola giderek burada da bir tutanak tuttuk. Olayın kim ya da kimler tarafından ne zaman yapıldığına dair çalışmalarını sürdürdüklerini söylediler. Benim burada aboneliğim var. Dolayısı ile bilgilerim var. Ona rağmen bana 2 gündür herhangi bir bilgi verilmiyor. Belki ben bir ya da 2 hafta sonra aracın başına gitseydim o zaman fark edecektim, bu durum beni üzüyor."

İSPARK'tan açıklama bekleniyor

İSPARK yetkilileri, güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra konuyla ilgili açıklama yapabileceklerini belirtti. Olayın faillerinin tespit edilmesi için polis ekipleri inceleme başlattı. Araç sahipleri, sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını bekliyor.

