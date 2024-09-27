Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023 tarihinde yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından yoğun bakımda geçen yaklaşık bir buçuk yıllık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Başdeğirmen ailesi ve sevenleri büyük bir acı yaşarken, vefat haberi Isparta’da derin bir üzüntüyle karşılandı.

Uzun süren tedavi süreci

13 Mayıs 2023 tarihinde Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde bulunan bir at çiftliğinde meydana gelen kazada, Mürüvvet Başdeğirmen, atıyla dolaşırken dengesini kaybedip yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Başdeğirmen’i Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kadın, kazanın ardından bir buçuk yıl boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi ve Isparta yasa boğuldu

Mürüvvet Başdeğirmen’in vefatı, Isparta’da büyük bir üzüntüyle karşılandı. İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen’in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mürüvvet Başdeğirmen’in babası Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin tanınmış siyasi isimlerinden biri. 2019 yılında AK Parti’den Isparta Belediye Başkanı olarak seçilen Başdeğirmen, o tarihten bu yana görevini başarıyla sürdürüyor.