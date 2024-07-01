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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.

Ağılköy köyünde hayvancılık yapan Muhammet Alçı (52), hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğa nın boynuzlayıp ezdiği sahibi hayatını kaybetti.

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