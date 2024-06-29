ISPARTA (AA) - Isparta'da çocuk esirgeme kurumunda büyüyen bir kişi, kendisi gibi devlet korumasında olan özel gereksinimli bir çocuğa koruyucu babalık yapıyor.

Kentte Davraz Mahallesi'nde oturan iki kız çocuğu sahibi emekli İsa (47) ve ev hanımı Şerife Ulusan (45) çifti, 8 yıl önce kızlarının yanı sıra devlet korumasında olan bir çocuğun da koruyucu ailesi olmak istedi.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Ulusan çifti, gerekli koşulları sağladıktan sonra zihinsel engelli erkek bir çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Çocukluğunda 6 yıl çocuk esirgeme kurumunda kalan baba İsa Ulusan da böylelikle kendisi gibi devlet korumasında olan bir çocuğa sıcak bir yuva olma arzusunu da yerine getirmiş oldu.

Ulusan çifti, koruyucu ailesi olduklarında 5 yaşında olan, bugün 13'üne gelen oğullarını 8 yıldır hayata hazırlıyor ve engelini aşmasına yardımcı oluyor.

Anne Şerife Ulusan, gazetecilere, koruyucu ailesi oldukları çocuğun varlığının evlerine ayrı bir mutluluk getirdiğini söyledi.

Koruyucu aile olma kararını eşiyle birlikte aldıklarını belirten Ulusan, devlet korumasında olan bir çocuğa aile ortamı sunmak istediklerini aktardı.

Ulusan, eşinin çocuk esirgeme kurumunda büyümesinin bu kararlarında etkili olduğuna değinerek, "Oğlumuz önce özel eğitime sonra devlet okuluna gitmeye başladı. Sonra elektriğe ve tadilat işlerine meraklı olduğunu öğrendik. Son iki senedir bu alanda kendini geliştiriyor. Evde de bozulan eşyaları tamir etmeye çalışıyor. Oğlumuz ileride mucit olmak istiyor ve biz de elimizden gelen desteği ona vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımız okulu bitirdikten sonra tekrar bir çocuğun koruyucu ailesi olmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Güzel anılar biriktiriyoruz"

Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen baba İsa Ulusan da bir çocuğa aile olmanın mutluluğunu yaşattıklarını belirterek, "Çevremdeki insanların hepsi oğlumu tanıyor ve biz de kendisinden çok memnunuz. Küçük bir aileyiz ve bir çocuğa aile sıcaklığını veriyoruz. Oğlumla güzel anılar biriktiriyoruz. Koruyucu aile olarak toplumsal sorumluluğumuzu da yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.