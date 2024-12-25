Isparta’nın Karaağaç Mahallesi’nde doğal gaz sızıntısı trajik bir olaya neden oldu. Aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken, anne ve iki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından yapılan incelemelerde evdeki doğal gaz seviyesinin normalden oldukça yüksek olduğu tespit edildi.

Olayın detayları

Olay, gece saat 23.30’da Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evde yoğun gaz kokusunu fark eden 16 yaşındaki bir genç, babası Nevzat Karaboğa’yı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Karaboğa’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Aynur Karaboğa ile çocukları Tuana ve Rabia ise zehirlenme nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gaz seviyesi tehlikeli düzeyde

Torosgaz ekiplerinin incelemelerinde, evdeki doğal gaz seviyesinin 72 olduğu tespit edildi. Normal şartlarda bu seviyenin ‘0’ olması gerektiği vurgulandı. Olayın, kombi bacasına yapılan yanlış müdahale sonucu karbonmonoksit birikmesinden kaynaklandığı öğrenildi.