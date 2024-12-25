Isparta'da doğalgazdan etkilenen Nevzat Karaboğa (35) hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana (12) ve Rabia (1) ise hastanede tedaviye alındı.

Isparta'da Karaağaç Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Evde doğal gaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğalgaz dağıtım şirketinden açıklama

Olayla ilgili doğalgaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Vatandaşların doğal gaz ve kombi sistemleri konusunda uyarıldığı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Doğal gaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur."