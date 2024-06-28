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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yakınında, Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alan da çıkan ve saman balyalarının bulunduğu araziye sıçrayan yangın a müdahale ediliyor.

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