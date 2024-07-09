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Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ceren G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Isparta Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Bir süre sonra Ceren G'nin gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi durumu ailesine bildirdi.

Merkeze bağlı Darıderesi Köyü'nde, kardeşiyle Darıderesi Göleti'ne giden Ceren G . (13) serinlemek için suya girdi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da, serinlemek için gölete giren kız çocuğu hayatı kaybetti.

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