ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 170 bin dekar hububat ekili alanda hasat başladı.

Hububat hasadının başlaması dolayısıyla Yalvaç ilçesine bağlı İleği köyünde hasat günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde hem orman hem de anız yangını riskinin çok yüksek olduğunun altını çizerek, tüm vatandaşları yangınlara karşı tedbirli olmaya davet etti.

Hububat hasadının hayırlı olması temennisinde bulunan Baruş, "Hasat sezonları çiftçinin bayramıdır. Çünkü çiftçimiz ekmiş olduğu hububatın ürününü bu mevsimde almakta. Ailesinin geçimini bağladığı geliri bu mevsimde elde etmekte. İl Tarım Müdürümüzün vermiş olduğu bilgiye göre bu yılın kurak geçmesi sebebiyle biraz verimde düşüklük olacak. Ama yine de Yalvaç ilçemizin Isparta genelindeki araziler içerisinde, hatta Türkiye genelinde ortalama verim açısından iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından biçerdövere binen Vali Baruş, operatörle birlikte arpa biçti, arta kalan sapları ise traktör kullanarak arkasına takılı makinayla balya haline getirdi.



