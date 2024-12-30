Isparta'da gece saatlerinde, Sefa O.C. (25), Selçuk K.K. (30), Semir E.C. (23) ve Şeref A.C. (27), evlerine doğru yürüdükleri sırada, yanlarına yaklaşan motosikletteki İbrahim B. (18) ve Seyfi S. (23) ile tartışmaya başladı.

“Tartışma, ‘Ne bakıyorsun?’ şeklinde başlayıp kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan İbrahim B. ve Seyfi S., yanlarındaki bıçaklarla gruba saldırarak, Sefa O.C.'yi karın bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaraladı. Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bir kişinin durumu ağır

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sefa O.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yakalandılar

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler İbrahim B. ve Seyfi S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.