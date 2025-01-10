Isparta'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, seyir halindeyken başladı

Olay, Isparta'nın Fatih Mahallesi Kolçelik Kavşağı'nda meydana geldi. Ertuğrul G. yönetimindeki 07 BOH 271 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmı büyük ölçüde zarar gördü, ancak herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yangın, otomobilin motor bölümünde ciddi maddi hasara yol açarken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.