Isparta'da yaşanan trajik olayda, 13 yaşındaki Ceren Gökboyun, baraj göletinde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan genç kız, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu acı olay, Ayazmana Mahallesi’ndeki Darıderesi Barajı göletinde meydana geldi.

Baraj göletine girdi

Arkadaşlarıyla birlikte baraj mevkiine giden Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ceren Gökboyun, serinlemek için kıyafetleriyle baraj suyunun tahliye edildiği gölete girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan Gökboyun'u gören arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ceren Gökboyun, halatla kurulan sedyeyle ambulansa taşındı.

Babasının üzüntüsü kahretti

Haberi alan baba İsmail Gökboyun da olay yerine geldi. Ambulansa konulan kızının yanına binen İsmail Gökboyun büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ceren, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceren Gökboyun kurtarılamadı. Ceren’in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.