Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasına dair önemli bilgiler paylaştı. Anlaşmaya göre, 1737 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail hükümeti, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının kabine tarafından onaylandığını açıkladı. Anlaşmanın 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceği belirtilirken, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısı, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine bağlı olarak belirlenecek.

Kaddura Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 296'sının uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti. Ancak, Gazze'deki büyük yıkım nedeniyle Hamas'ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini ifade etti.

İsrail'in sürgün inatçılığı

Kaddura Faris, İsrail'in bazı Filistinli esirleri sürgün etmeyi ısrarla talep ettiğini ve bunun lider konumundaki kişilerin serbest bırakılmasını engellediğini vurguladı.

Filistinli Esirlerin Onurlu Serbest Bırakılması

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticisi Zahir Cebbarin, Filistinli esirlerin onurlu bir şekilde serbest bırakılması için düzenlemelerin ele alındığını açıkladı. Görüşmelerde, esir değişim sürecinin koordine edilmesi ve engellerin kaldırılması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

İsrail Basını: 1977 Filistinli Serbest Bırakılacak

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin anlaşma kapsamındaki ilk aşamada 1977 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurdu. Bu takas, 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan 1000 Filistinli ve 2011'deki takas anlaşmasında serbest bırakılan ancak yeniden tutuklanan 47 Filistinli esirin serbest bırakılmasını içeriyor.