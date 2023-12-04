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IDF Sözcüsü Daniel Hagari, dün gece düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek, “IDF, Gazze Şeridi boyunca Hamas'ın merkezlerine yönelik kara operasyonunu sürdürmekte ve genişletmektedir. Gazze'de 7 Ekim'de kaçırılan 137 kişi halen tutulmaktadır. Onları geri getirmek için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.



“LÜBNAN VE SURİYE’YE HAVADAN SALDIRIYORUZ”



Daniel Hagari, İsrail ordusunun kuzeyde Hizbullah'a kara ve hava saldırılarının sürdüğünü, dün Lübnan’dan atılan bir roketin bölgedeki Beit Hilel bölgesinde bir askeri araca isabet ettiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti. Hagari, “Kuzeyde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine, Lübnan ve Suriye'den topraklarımıza roket atılan kaynaklara havadan saldırıyoruz. Lübnan'dan fırlatılanlardan biri Beit Hillel yakınlarında askeri bir araca çarptı. Çok sayıda asker ve sivil hafif yaralandı ve tıbbi tedavi için tahliye edildi. Politikamız açık; her türlü tehdide güçlü bir şekilde saldıracağız. IDF güçleri tüm bölgelerde tetikte ve hazırlıklı durumda” dedi.