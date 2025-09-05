İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları sürüyor. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze şehrinin yüzde 40’ını kontrol altında tuttuklarını belirterek operasyonların genişleyerek devam edeceğini açıkladı.
"Gazze'nin %40'ı kontrolümüzde"
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Hamas’ın ortadan kaldırılacağı güne kadar saldırıların süreceğini söyledi. Defrin, “Gazze şehrinin yüzde 40’ını kontrolümüz altında tutuyoruz, operasyon önümüzdeki günlerde genişlemeye ve yoğunlaşmaya devam edecek” dedi.
AB’den soykırım tepkisi
Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirdi. Ribera, BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrılarına rağmen ilerleme sağlanamadığını vurguladı.
Fransa-İsrail arası gerilim yaşanıyor
22 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’nin tanınması gündeme gelirken, İsrail-Fransa hattında da gerginlik yaşanıyor. İsrailli Bakan Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamaları nedeniyle Paris yönetimini “düşmanca adımlar atmakla” suçladı.
Diplomasi trafiği sürüyor
Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu zirvesine katılan ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katarlı yetkililerle bir araya geldi. Ancak Gazze’de ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi.