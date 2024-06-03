Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac'ın öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, aynı saldırıda 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi'nin de hayatını kaybettiği ve cenazesinin Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü. Ferrac'ın, uzun süredir arandığı ve kız kardeşinin düğününe katıldığı sırada baskının gerçekleştiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 524'e yükseldi.