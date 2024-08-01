Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İç Cephe Komutanlığı'nda düzenlenen durum değerlendirmesi toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı açıklamada, Netanyahu, İsrail'in "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu belirtti.

"Ağır bedel ödetiriz"

Netanyahu, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya karşı "ağır bedel ödeteceklerini" ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz" dedi.

Biden ile telefon görüşmesi

Öte yandan, İsrail basını, Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile bu akşam telefonda görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Netanyahu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'ndeki güvenli bölgeye düzenlenen saldırıda Hamas'ın asker kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldürüldüğünü iddia etti.