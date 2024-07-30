İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lübnan’a asker gönderebileceğini gündeme getirdi. The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail’in eski Türkiye Büyükelçisi Alon Liel, Erdoğan’ın Lübnan’daki olası bir İsrail müdahalesine karşı Türkiye’nin askeri güç gönderebileceğini öne sürdü.

Erdoğan'ın açıklamaları ve İsrail'in tepkisi

Erdoğan'ın güçlü bir durum vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin programında yaptığı açıklamalarda, Karabağ ve Libya örneklerini vererek İsrail'in Filistin’e yönelik hareketlerine karşı güçlü bir duruş sergilemek gerektiğini ifade etti. Erdoğan’ın bu açıklamaları, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

İsrail'in reaksiyonu ve Alon Liel'in değerlendirmeleri

Eski Türkiye Büyükelçisi Alon Liel, İsrail’in Filistinlilere yönelik yardımlarıyla tanınan Erdoğan’ın sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Liel, Erdoğan’ın İsrail’e karşı Filistinlilere yardım göndermeyi ve bu doğrultuda askeri müdahalede bulunmayı ima ettiğini savundu.

İsrail’in Lübnan’a müdahale planları ve Erdoğan’ın tepkisi

İsrail’in Lübnan’a müdahale etmesi durumunda Türkiye’nin tepki olarak asker gönderebileceğini öne süren Liel, Erdoğan’ın Lübnan’a askeri kuvvet gönderme ihtimalinin ciddi olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın, bu konuda geçmişte de askeri adımlar attığını belirten Liel, Lübnan’ın kara sularına yönelik müdahaleleri hatırlattı.

Türkiye’nin bölgedeki rolü ve stratejik hamleler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’in Lübnan’daki askeri eylemlerine karşılık vermek için askeri güç kullanabileceği, bölgesel dinamikler açısından önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin bu tür adımlarla bölgedeki etkisini ve askeri varlığını güçlendirmesi olası senaryolar arasında yer alıyor.